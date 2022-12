Fiamme nella cucina dell'hotel all'ora di pranzo, evacuata la struttura

Momenti di tensione in un hotel di Riccione dove, durante l'ora di pranzo, si è sprigionato un incendio nella cucina della struttura ricettiva che ha fatto scattare l'evacuazione dell'albergo. Secondo quanto emerso, per motivi ancora in corso di accertamento, le fiamme sono divampate intorno alle 13.45 all'hotel Tiffany's di via Donizetti l'allarme ha fatto uscire dipendenti e ospiti mentre sono accorse le squadre dei vigili del fuoco. La situazione è toranta quasi subito alla calma e l'incendio è stato domato senza particolari problemi. Diversi i danni causati principalmente dal fumo.