Incendio devasta appartamento, evacuati i residenti e struttura dichiarata inagibile

E' stato dichiarato inagibile l'appartamento di Santarcangelo che, nella serata di domenica, è stato interessato da un incendio. Le fiamme si sono sviluppate intorno dalle 19.40 nell'abitazione di via Calamandrei e, sul posto, si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco. Quando il fuoco ha iniziato a divampare all'interno della casa non c'era nessuno e, al momento, non si registrano feriti. Il personale del 115 ha operato quasi fino a mezzanotte prima di dichiarare il cessato pericolo. Dai primi riscontri pare che l'incendio sia partito da un ripostiglio per cause accidentali. Fiamme e fumo hanno danneggiato seriamente la struttura oltre agli impianti elettrici e del gas tanto che per i proprietari è stato impossibile fare rientro a casa.