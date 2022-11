Incendio nel parcheggio, un'auto completamente distrutta e una seriamente danneggiata

Incendio nel parcheggio di viale Bidente, a Rimini, nella notte tra martedì e mercoledì dove è andata completamente distrutta una Mercedes Classe B e una Hyundai Kona ha riportato seri danni. Le fiamme sono divampate intorno alle 4 dal primo veicolo targato Repubblica di San Marino, lasciato in sosta nell'area pubblica, e hanno fatto accorrere le autobotti dei vigili del fuoco. Nonostante l'intervento del personale del 115, il rogo ha danneggiato anche il secondo mezzo che si trovava accanto alla Mercedes. Sono state necessarie quasi due ore di lavoro per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza i mezzi. Sul posto non sono state trovate cause evidenti ma non si esclude che le fiamme possano essere di origini dolose. In via Bidente, per gli accertamenti di rito, è intervenuta anche una pattuglia della polizia di Stato.