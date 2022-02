Fiamme nella canna fumaria, 2 minori soccorsi dai sanitari per aver respirato i gas tossici

Tanta paura per una famiglia di Santarcangelo che, nella notte tra mercoledì e giovedì, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del 118 per l'incendio della canna fumaria. L'allarme è scattato intorno all'1 in un'abitazione di via Celletta dell'Olio dove, dalla canna fumaria del camino, hanno iniziato a levarsi le fiamme. Il personale del 115 è accorso sul posto per spegnere l'incendio con il calore che ha danneggiato seriamente il manufatto, provocando delle fessurazioni, dal quale sono usciti dei gas tossici. A respirare il fumo sono stati due bambini presenti nella casa che sono stati curati sul posto per una intossicazione dai sanitari di Romagna Soccorso. Entrambi, comunque, a parte lo spavento non hanno riportato gravi lesioni.