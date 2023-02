Fiamme sul tetto della villetta, oltre 3 ore di lavoro per spegnere l'incendio

E' stata dichiarata inagibile l'abitazione di via Salcano, a Viserba di Rimini, interessata da un incendio che è scoppiato nella prima serata di lunedì. L'allarme è partito intorno alle 20.30 quando, dal tetto, ha iniziato a levarsi del fumo e sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco, con due autopompe, l'autoscala e il supporto dei volontari del distaccamento di Savignano. Ci sono volute oltre 3 ore di lavoro per mettere in sicurezza il tetto in legno con le fiamme che, con tutta probabilità, sono partite dalla cappa del camino. I vigili del fuoco, poi, con le termocamere hanno controllato ogni centimetro della struttura per essere sicuri che non ci fossero rimasti dei focolai. Secondo quanto emerso, nessuna persona è rimasta feria o intossicata e sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato.