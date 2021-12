Fiamme sul tetto dell'hotel, ingenti i danni dell'incendio

Momenti di tensione, martedì mattina, nella zona mare di Riccione dove un incendio si è sprigionato sul tetto dell'hotel Maestri di via Gorizia. Il rogo, le cui origini sono ancora in fase di ricerca, è scoppiato intorno alle 11.30 nella zona dove si trova una palestra e un piccolo centro benessere. La struttura ricettiva è al momento chiusa e non è stato necessario evacuare gli ospiti. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con quattro automezzi e il personale del 115 ha lavorato alcune ore prima di dichiarare il cessato pericolo.