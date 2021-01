Incendio in un giaciglio di fortuna, intervengono i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme - FOTO

Era da poco passata l'una della notte tra sabato e domenica quando i vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti in via destra del porto in prossimità della scalinata che porta al camminamento sulla banchina portuale, per spegnere un incendio di materiale di scarto ammassato all'interno di un cavedio utilizzato probabilmente come rifugio dal freddo da qualche senzatetto. Utilizzando i vari dispositivi di protezione individuali, quali autoprotettori e completo antifiamma, i pompieri sono riusciti ad estinguere le fiamme e ripristinare le condizioni di sicurezza, constatando che all'interno non vi fosse nessuna persona coinvolta. Le operazioni sono durate circa due ore con due mezzi e cinque unità. GUARDA IL VIDEO DELL'INCENDIO QUI