Incendio in una concimaia, il rogo parte dalla vasca di stoccaggio del composto organico

Durante la notte tra venerdì e sabato alle 3 e un quarto di notte i vigili del fuoco sono intervenuti in una concimaia di via San Martino in Venti a Rimini per un incendio. Allertati per del fumo fuoriuscito dai capannoni, i vigili del fuoco sono accorsi con quattro squadre di cui due autopompaserbatoio, un autobotte e il carro aria. Arrivati in posto hanno verificato che l' incendio riguardava la vasca di stoccaggio del composto organico. Lo spegnimento e successiva messa in sicurezza è avvenuto mediante l' utilizzo della "schiuma", adottata per soffocare l' incendio ,poi le operazione sono proseguite con l'acqua. Sul posto un totale di 15 unità di personale hanno fatto in modo di ripristinare la sicurezza dopo un paio di ore.