Dopo l'incendio il locale riapre a tempo di record e festeggia il 18esimo anniversario

Riapre 'a tempo di record', esattamente ventisette giorni dopo l’incendio dello scorso 3 marzo, il Kalamaro Fritto Osteria di Riccione che giovedì apre di nuove le porte ai suoi clienti. Appena in tempo per festeggiare il suo 18esimo compleanno che si celebra proprio nel mese di aprile. Quella del locale riccionese è stata una corsa contro il tempo, partita il giorno stesso in cui le prove tecniche di agibilità avevano dato il via libera confermando l’assoluta sicurezza dello stabile di viale Parini.

“Il fumo provocato dalle fiamme aveva annerito le pareti e avvolto parte dell’edificio - spiega il proprietario Gabriele Urbinati - ma l’incendio è rimasto circoscritto e non ha neppure raggiunto gli assi portanti della struttura. Per questo avevamo annunciato che avremmo provato a riaprire il Kalamaro Fritto già entro il mese di marzo. Oggi che quell’obiettivo è diventato realtà, voglio ringraziare di cuore i fornitori e gli artigiani che, con grande spirito di abnegazione, hanno fatto gli straordinari per consentirci di aprire a tempo di record. E il grazie va esteso anche ai nostri affezionati clienti che, in queste quattro settimane, ci hanno espresso, con affetto e spontaneità, tutta la loro vicinanza”.