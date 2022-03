Incendio nel compattatore della carta, vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

Un incendio nel compattatore della carta da riciclare ha tenuto occupate per quasi 3 ore le squadre dei vigili del fuoco intervenute per spegnere le fiamme. L'allarme è scattato intorno alle 9.30 a Cattolica, in una cooperativa che si occupa del riciclo dei rifiuti in via Emilia-Romagna, facendo intervenire 2 mezzi e l'autobotte del 115. Per spegnere l'incendio è stato necessario svuotare completamente il contenitore e bagnare la carta ammassata al suo interno. Solo dopo le 12 la situazione è tornata alla normalità coi danni che hanno interessato solamente il compattatore.