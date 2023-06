Incendio nell'azienda, distrutto impianto di verniciatura

Un incendio si è sviluppato nella notte tra lunedì e martedì all'interno di un'azienda di Rovereta, al confine tra Italia e San Marino, facendo accorrere due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini. L'allarme è partito intorno a mezzanotte e 20 e il personale del 115 ha provveduto a circoscrivere il rogo che ha interessato un impianto di verniciatura. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, che ha operato fino alle 3.30 prima di dichiarare il cessato pericolo, le apparecchiature sono andate completamente distrutte. Sono in corso gli accertamenti per individuare le cause dell'incendio.