Incendio nell'entroterra, le fiamme lambiscono una villetta

Fiamme nell'entroterra, al confine tra Italia e San Marino, nella tarda mattinata di martedì che hanno portato a un intervento congiunto dei Vigili del Fuoco di Rimini e della Polizia Civile della Repubblica del Titano. L'allarme è scattato intorno alle 13 quando, tra il Castello di Domagnano e il Confine di Stato, ha preso fuoco una macchia di sterpaglie. Le fiamme, spinte dal vento, sono arrivate a lambire una villetta in territorio italiano e hanno danneggiato un paio di veicoli in sosta in territorio sammarinese. L'incendio è stato prima circoscritto, impedendo che si propagasse, per poi essere spento completamente.