Incendio nella fabbrica di piadine, una colonna di fumo nero si leva nel cielo

E' divampato intorno alle 7 di mercoledì un vasto incendio che ha interessato la Riccione Piadina di San Giovanni in Marignano. Le fiamme hanno devastato l'azienda di produzione di piade e una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo. In via delle Robinie sono accorsi i mezzi del 115 e, al momento, sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco.

SEGUONO AGGIORNAMENTI