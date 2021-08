Incendio nella notte, distrutta l'auto del candidato della lista Noi Rimini Lucio Paesani

Un uncendio, scoppiato nella notte tra martedì e mercoledì, ha distrutto il Porsche di Lucio Paesani candidato della lista Noi Rimini, che appoggia Enzo Ceccarelli a sindaco, Lucio Paesani e patron del Coconuts. L'auto dell'imprenditore era parcheggiata in via Destra del porto, all'altezza del civico 1, quando verso le 4.20 sono divampate le fiamme che hanno fatto accorrere i vigili del fuoco. Nonostante l'intervento del personale del 115, il Porsche è andato in cenere ed è stata danneggiata un'altra auto e uno scooter in sosta oltre a un palo dell'illuminazione pubblica. I vigili del fuoco hanno operato fino a dopo le 7 del mattino per mettere in sicurezza l'area e, al momento, si escluderebbero cause accidentali. Sull'incendio sta indagando la polizia di Stato.