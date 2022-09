Incendio nella pista delle auto elettriche per bambini

Fiamme, nella notte tra mercoledì e giovedì, nella pista di baby kart tra Bellariva e Marebello. L'incendio si è sviluppato intorno alle 3 facendo accorrere due squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per circa un'ora prima di spegnere il rogo che ha mandato in cenere 5 automobiline elettriche e danneggiato parte della struttura. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri e, al momento, sono in corso le indagini per accertare la natura delle fiamme ma non si esclude che a scatenare l'incendio siano stati dei problemi di natura elettrica.