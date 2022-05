In fiamme le pedane in legno per l'adunata degli alpini, sul rogo indagano i Carabinieri

Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 5:45 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in Piazzale Kennedy a Rimini per un incendio di probabile natura dolosa. Il rogo ha avvolto le pedane in legno che saranno utilizzate per allestire la parata degli alpini. I pompieri hanno domano le fiamme mentre i Carabinieri indagano sull'accaduto con l'ausilio delle immagini di videosorveglianza.