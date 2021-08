Vasto incendio sulle colline della Valconca: a rischio alcune abitazioni di Saludecio

Un vasto incendio si è sviluppato in Valconca: a rischio alcune abitazioni di Saludecio. Il rogo è scoppiato in una zona di sterpaglie a ridosso dell’abitato intorno alle 19 e, alimentato dal forte vento, si è diffuso in un’ampia zona. Sul posto sono accorse alcune squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di circoscriverlo mentre altre si sono posizionate nel paese per evitare che si propaghi fino alle case. Insieme al personale del 115, per gestire l’emergenza, il sindaco Dilvo Polidori. Al momento si sta valutando l’arrivo dell’elicottero dei Vigili de fuoco o del Canadair per bloccare le fiamme.