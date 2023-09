Morto nel rogo del camper, Gianfreda: "Ci stiamo mobilitando per aiutare la famiglia di Samuel"

E' in stretto contatto col collega di Olbia l'assessore alle Politche sociali del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, per fornire ogni aiuto necessario alla famiglia Imbuzan coinvolta nell'incendio del loro camper nel quale ha perso la vita il piccolo Samuel di 11 anni figlio della coppia. I genitori del piccolo, Daniel Romulus di 52 anni e Tatiana Lisi di 44 anni, sono ancora ricoverati in ospedale. Lui con ustioni sul 40% del corpo dopo che, allo scoppio del rogo che ha devastato il caravan, ha cercato di gettarsi nel fuoco nel tentativo di salvare il bambino intrappolato all'interno. Lei, invece, si trova ricoverata sotto shock dopo aver visto il figlio perdere la vita nell'incendio. "Sono in contatto sia con l'ospedale di Sassari, dove i genitori sono ricoverati, e con le autorità per essere a disposizione per tutte le evenienze - ha spiegato l'assessore Gianfreda. - Daniel e Tatiana hanno perso tutto nel rogo del camper e sono estremamente prostrati. Allo stesso tempo sono in contatto con il resto della famiglia qui a Rimini. Il mio compito e quello di cercare di accorciare le distanze tra loro e rendere questa fase meno problematica".

UNA FAMIGLIA DISTRUTTA

La coppia, insieme a degli amici, aveva deciso di trascorrere le vacanze col piccolo Samuel e altri amici attraversando la Sardegna in camper e lasciando a Rimini gli altri due figli. I bambini, al momento, si trovano con la zia (la sorella di Tatiana) circondati dall'affetto dei famigliari ancora increduli per la tragedia che si è consumata. "E' una famiglia distrutta - ha aggiunto l'assessore Gianfreda. - Mi sto sentendo con loro più volte al giorno per informarmi su ogni loro necessità. Tutta la comunità di Rimini piange la scomparsa del bimbo e si stringe intorno ai parenti sconvolti per quanto accaduto".

LA RICOSTRUZIONE DELL'INCIDENTE

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di giovedì sulla spiaggia di Bados, tra Olbia e Golfo Aranci, dove uno scoppio improvviso ha trasformato due caravan in una pira di fuoco. Secondo quanto emerso, intorno alle 14 i camperisti si trovavano in via del Mulinello a ridosso del litorale in un'area che non sarebbe adibita alla sosta di questi mezzi. Le due famiglie avrebbero quindi allestito un bivacco da cui sarebbe partita la fiammata che ha innescato il rogo. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni bagnanti che hanno poi raccontato di aver sentito distintamente due forti boati in rapida successione. Sul posto, oltre ai carabinieri, erano intervenuti i vigili del fuoco con l’elicottero antincendi che ha continuato con i lanci d'acqua per un’ora Sul luogo dell’incidente era arrivato anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi che ha portato il cordoglio della città e ha assicurato l’assistenza alla famiglia.

LE INDAGINI

Nel frattempo il pubblico ministero di Tempio Pausania, Sara Martino, ha aperto un'indagine per chiarire le cause dello scoppio che ha distrutto sia il camper della famiglia Imbuzan che quello degli amici parcheggiato a fianco. Sotto la lente d'ingrandimento la sequenza temporale che ha portato all'incendio partito, pare, da un fornello a gas accesso nel piazzale dove i due mezzi sostavano. I vigili del fuoco di Olbia, infatti, avrebbero repertato alcuni fornelli e l'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che ci fosse una grossa presenza di gas tanto da saturare i caravan. Una scintilla improvvisa, quindi, avrebbe scatenato l'esplosione sentita da diversi testimoni. La concatenazione degli eventi potrebbe così spiegare il motivo per cui il camper dove ha perso la vita Samuel, un modello Fiat nuovo, è andato completamente distrutto. Il corpo del 12enne è stato ritrovato su un montante ma, a causa dell'esplosione, risulta difficile ricostruire in quale parte del mezzo il bambino si trovasse al momento dello scoppio. Un aspetto che potrebbero chiarire i genitori di Samuel che, a causa delle loro condizioni, non sono ancora stati sentiti dagli inquirenti.