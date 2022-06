Incendio nella notte, a finire in cenere 3 ettari di vegetazione

Hanno lavorato fino all'alba di martedì 3 squadre dei vigili del fuoco intervenute nel cuore della notte per un incendio che ha devastato un'ampia area verde. L'allarme è scattato intorno all'1 in via Balducci, nel territorio del Comune di Santarcangelo, dove per cause ancora in corso di accertamento si è sviluppato il rogo. Nonostante il lavoro del 115, a finire in cenere sono stati 3 ettari di vegetazione. Solo verso le 8 è stato dichiarato il cessato pericolo col rientro delle squadre dei vigili del fuoco.