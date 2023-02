Incendio scoppia nel parcheggio, distrutti completamente 4 veicoli

Un incendio devastante quello che è scoppiato nella notte tra lunedì e martedì, a Riccione, e che ha distrutto completamente quattro veicoli danneggiandone un quinto. A dare l'allarme, poco dopo l'1, è stata una pattuglia dei carabinieri che stava transitando lungo viale Novafeltria nella zona di Raibano. Le fiamme, già alte, si erano propagate a due roulotte, un camper e uno scooter parcheggiati in strada e sul posto si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco. Nonostante l'intervento del personale del 115, il rogo ha mandato in cenere i veicoli interessati e danneggiando anche un autocarro che si trovava nei pressi. Per spegnere l'incendio sono state necessarie oltre 2 ore di lavoro e solo verso le 3.30 i vigili del fuoco hanno dichiarato il cessato allarme. Sono in corso gli accertamenti per verificare la natura del rogo.