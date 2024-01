Incendio nel cuore della notte: brucia uno scooter, danni anche all'edificio

Incendio questa notte in un semi-interrato di un'abitazione di Santarcangelo. Intorno alle 4 di domenica, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Santarcangelo in via Amendola per sedare il rogo partito da uno scooter in fiamme. A prendere fuoco è stato uno Scarabeo Aprilia, le fiamme sono però arrivate a toccare e danneggiare la porta basculante del garage, danneggiandola. Nonostante l’intervento del personale del 115 si sono registrati danni anche all’impianto elettrico del seminterrato dove è avvenuto l'incendio. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri e sono in corso le indagini per accertare la natura del rogo.