Incendio sul tetto di un padiglione della Fiera di Rimini

Fiamme sul tetto di un padiglione della Fiera di Rimini, nel primo pomeriggio di giovedì, coi vigili del fuoco intervenuti per l'incendio che ha interessato una porzione di copertura del Padiglione A1. L'allarme è scattato poco dopo le 15 quando si è levata una colonna di fumo ed è intervenuto il personale addetto alla sicurezza e i mezzi del 115. Secondo quanto emerso, in quel momento il padiglione interessato era vuoto e le fiamme sono state domate nel volgere di poco tempo tanto che già alle 16 la situazione era tornata alla normalità. Al momento le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento ma non è da escludere che l'acquazzone, accompagnato da una piccola grandinata, possa aver causato un cortocircuito dei pannelli fotovoltaici. L'attività in Fiera non è stata sospesa e i danni al tetto appaiono di modesta entità ma verranno comunque valutati compiutamente nelle prossime ore.