Fiamme sul colle di Covignano, la densa fumata nera avvistata da tutta la città

Un incendio di grosse proporzioni si è sprigionato nella tarda mattinata di giovedì sul colle di Covignano con la densa nuvola nera che si è stagliata in cielo ed è stata avvistata da tutta la città. L'allarme è scattato intorno alle 12.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme sono partite da un capanno agricolo sul versante che da verso la Repubblica di San Marino. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con l'autobotte ma, nonostante l'intervento del personale del 115, la struttura che custodiva dei mezzi agricoli e alcune bombole di gas è andata completamente distrutta.