Inceneritore, dopo l'esplosione linea ancora ferma. Dimesso dall'ospedale anche il terzo ferito

Ci vorrà ancora qualche giorno prima della ripartenza della linea all’interno dell’inceneritore di Raibano, sul territorio di Coriano, dove lo scorso 22 gennaio è avvenuta un’esplosione sul nastro trasportatore che consente ai rifiuti di raggiungere il termovalorizzatore. A causa dell’esplosione erano rimaste ferite tre persone, due dimesse dagli ospedali di Rimini e Riccione dopo poche ore, mentre il terzo addetto è tornato a casa dall’ospedale Bufalini di Cesena dopo aver fatto registrare un quadro clinico più delicato. “La buona notizia è che anche la terza persona rimasta coinvolta nell’incidente è stata dimessa da qualche giorno – conferma il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini -, questo è l’aspetto più confortante. A tutti e tre gli addetti vanno i migliori auguri di pronta guarigione. Inoltre Arpae non ha riportato alcuna situazione di criticità dopo l’accaduto e questo ha potuto tranquillizzare tutta la cittadinanza sul tema ambientale”.

Attualmente una parte dei rifiuti riminesi che veniva conferita all’interno del termovalorizzatore è stata trasferita in altri impianti dal gruppo Hera, nei territori limitrofi. Per la gestione dei rifiuti non si registra per cui alcun tipo di criticità, con l’adozione di una soluzione temporanea in attesa che l’inceneritore di Raibano possa tornare in funzione a pieno regime. Le prossime ore dovrebbero essere decisive per definire le tempistiche per il ritorno all'attività dell’area che era rimasta coinvolta nell’incidente. Si procede invece con le indagini per avere un quadro preciso sui motivi che hanno provocato l'esplosione. Inizialmente si era ipotizzato un errato conferimento di rifiuti, ma successivamente non si era esclusa l’eventualità di un errore umano legato ai lavori di manutenzione che si stavano svolgendo all'inceneritore e affidati da Hera a una ditta esterna.