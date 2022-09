Fa gola a molti, ma nessuno lo compra. Incerto il futuro dell'hotel Le Conchiglie, l'asta va deserta

Anche la seconda asta è andata deserta. E’ un immobile che sembrerebbe fare gola a molti, ma tra i sondaggi e le offerte concrete c’è di mezzo il mare. Al momento dell’apertura delle buste, non c’è stato alcun offerente per garantirsi la proprietà dell’ex Hotel Le Conchiglie, il “gioiello” abbandonato ai confini tra Rimini e Riccione. All’asta che aveva un importo base di 6.750.000 euro non si è presentato nessuno. Ora c’è già la data per il terzo round: la prossima asta è stata calendarizzata per il 13 dicembre. Il delegato alla vendita è lo studio notarile Bernardi Fabbrani.

Il lotto prevede la cessione oltre della struttura alberghiera principale, sul retro la dependance che risulta demolita, un fabbricato a uso poliambulatorio destinato all'attività medico-sanitaria, un fabbricato residenziale privato abbandonato e in stato di degrado e terreno privato recintato situato sull'arenile fronte hotel.