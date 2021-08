Incidente al Misano Circuit, un pilota cade e viene travolto da un altro centauro

Incidente sportivo al Misano World Circuit nel pomeriggio di sabato, dove erano in corso delle prove di privati, con due motociclisti finiti in pronto soccorso uno dei quali trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. La carambola è avvenuta intorno alle 15.40 alla curva "del Tramonto" quando il primo centauro, un inglese 51enne, ha perso il controllo della due ruote finendo fuori pista. Allo stesso tempo, alle sue spalle, è sopraggiunto un altro motociclista che a sua volta è scivolato nell'affrontare la curva e ha travolto il primo che riportato un serio trauma alla schiena. Sono scattate le manovre di emergenza ed entrambi i piloti sono stati soccorsi dai commissari di pista e dal personale medico dell'autodromo. Per il 51enne, risultato essere il più grave, si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna e una volta stabilizzato è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate. Rimasto sempre cosciente, non sarebbe in pericolo di vita. Il secondo ferito, invece, è stato trasportato al "Ceccarini" di Riccione con lesioni di lieve entità.