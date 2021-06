Violento schianto in autostrada: due automobilisti gravissimi in ospedale

Le cause del sinistro sono ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia stradale

Violento schianto in autostrada nel pomeriggio di sabato. Intorno alle 16.30, nel tratto riminese dell'A14, due auto sono venute a collisione all'altezza del km 133. Le cause del sinistro sono ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia stradale. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, che hanno trasportato i due automobilisti feriti all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.