Vola dall'altalena, trauma cranico e facciale per un bambino di 11 anni: soccorso dall'elicottero del 118

E' stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena per un serio trauma cranico e facciale il bambino di 11 anni che, nel pomeriggio di lunedì, è rimasto ferito nel parco di Villa Verucchio. Secondo quanto emerso il piccolo si trovava nell'area giochi a ridosso della scuola media "Pazzini" in via Primo Levi quando, verso le 18.15, era su un'altalena. Secondo i primi riscontri dei ragazzini più grandi avrebbero iniziato a spingere il gioco in maniera sconsiderata tanto che l'11enne è letteralmente volato in aria cadendo a terra di faccia. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118 e i primi soccorritori, vista la situazione, hanno allertato l'eliambulanza da Ravenna. Il giovane è stato stabilizzato e poi trasportato nel nosocomio cesenate. Nel parco giochi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e, al momento, sono in corso gli accertamenti per valutare eventuali profili penali di responsabilità.