Incidente in pieno centro storico, comitato dei residenti stanco: "Altro caso, il traffico non regge"

Nuova segnalazione da parte del comitato Residenti Rione Clodio di Rimini. Nella serata di giovedì (4 aprile) in pieno centro storico si è registrato un nuovo incidente stradale. Con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Si è reso necessario l’intervento della Polizia locale. Il comitato esprime tutto il suo disappunto e torna a segnalare: “Altro incidente in via Ducale, 2° tratto, nell’intersezione con via Santa Maria al Mare alle ore 19 di ieri, con la necessità dell’intervento di una pattuglia della Polizia locale. Non ci vogliamo ripetere ma è incomprensibile che una amministrazione comunale consenta il transito del traffico di una Circonvallazione in strade assolutamente inadatte a sopportarlo”.

“In 300 metri, da Corso d’Augusto, via Ducale e via Clodia il percorso vede ben 4 curve a 90°, con i mezzi che devono compiere una sorta di gimkana fra case a filo strada, residenti e passanti – spiega il comitato -. Fra l’altro via Ducale 2° tratto fra via Cavalieri e via Clodia è classificata nell’elenco strade del Comune in classe F. Per tale classe il codice della strada prevede “a servizio diretto degli edifici interamente compresa all'interno di un quartiere immette il traffico sulle strade (E) e (E-F)”. Quindi in base al codice della strada non dovrebbe transitare traffico proveniente al di fuori del Rione Clodio e tantomeno proveniente da una circonvallazione”.