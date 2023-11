Tremendo frontale sul lungomare: coinvolti 4 adulti e 3 minorenni

Un tremendo frontale, nella serata di sabato, ha visto coinvolte due famiglie bellariesi che viaggiavano insieme ai loro bambini. Il sinistro si è verificato intorno alle 22.15 in viale Pinzon quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono venute a collisione una Skoda Qarok, con a bordo una coppia e un bambino piccolo, e una Lancia Delta dove si trovavano i genitori e due figli minorenni. All'origine del frontale ci sarebbe l'invasione da parte di uno dei veicoli della corsia opposta. L'impatto ha completamente distrutto i mezzi coinvolti e, sul posto, sono accorsi 5 mezzi del 118 a sirene spiegate. Ad avere la peggio un 51enne che, a causa delle lesioni riportate, è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Il piccolo a bordo della Qarok pare fosse regolarmente assicurato al seggiolino di sicurezza e, anche gli altri due minorenni, hanno riportato lesioni di media gravità così come gli altri adulti coinvolti che sono stati trasportati all'Infermi di Rimini. In via Pinzon, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale di Bellaria.