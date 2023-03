Inutile la disperata corsa in ospedale, deceduta dopo il tremendo tamponamento in A14

Si è rivelata inutile la disperata corsa in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena per la ferita più grave dell'incidente che, nella tarda mattinata di giovedì, si è verificato nel tratto riccionese dell'A14. La signora, una 83enne di Ancona, è infatti deceduta nel nosocomio cesenate in seguito alle gravissime lesioni riportate nello scontro che ha visto coinvolte 6 vetture. Oltre alla vittima, il bilancio del maxi tamponamento parla di altri 6 feriti che però non sarebbero in pericolo di vita. Il sinistro si è verificato intorno alle 12 nel tratto riccionese dell'A14, poco prima dell'ingresso del tunnel di Scacciano, in direzione di Pesaro. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Autostradale, i veicoli coinvolti sono venuti a contatto tra loro innescando una tremenda carambola con le lamiere che hanno invaso tutte e tre le corsie di marcia. Il traffico si è paralizzato quasi subito mentre, sul posto, sono accorsi i mezzi di soccorso e le pattuglie della Polstrada. Ai primi soccorritori del 118 le condizioni della 83enne sono apparse immediatamente serie tanto da allertare l'eliambulanza da Ravenna che è atterrata in autostrada. Per permettere agli operatori dell'elicottero di intervenire è stata anche momentaneamente bloccata la circolazione in direzione di Bologna.

Le quattro ambulanze di Romagna Soccorso hanno provveduto a trasportare i 6 feriti più lievi tra l'Infermi di Rimini e il "Bufalini" di cesena mentre, la più grave che poi non ce l'ha fatta, è stato portata d'urgenza con l'elimedica nel nosocomio cesenate. Nel frattempo alle spalle dell'incidente si è verificata una lunga colonna di veicoli fermi che ha raggiunto, e poi superato, l'uscita del casello di Riccione. Solo dopo le 14 la circolazione è stata parzialmente riaperta dalla Polizia Autostradale e, con fatica, il traffico è lentamente tornato a scorrere.