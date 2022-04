Ristoratore perde la vita travolto da un albero, tragedia in Valconca

Tragedia in Valconca, nel pomeriggio di venerdì, dove ha perso la vita Claudio Semprini noto ristoratore della zona ex proprietario del ristorante Cico a Taverna. Il dramma si è consumato intorno alle 17 in un campo di via Verdi, a Gemmano, dove secondo le prime ricostruzioni il 67enne si era recato per fare legna con una motosega. Per cause ancora in corso di accertamento, all'improvviso un grosso albero con un tronco di circa 40 centimetri sarebbe crollato addosso al ristoratore travolgendolo. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco e il personale del 118 con ambulanza e automedicalizzata. Il 67enne era in condizioni disperate e, nonostante tutti i tentativi dei sanitari, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. In via Verdi, per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.