Centauro in gravi condizioni dopo l'incidente, denunciato il motociclista che provocò il sinistro

E' stato dai carabinieri il pirata della strada che, lo scorso 28 maggio, provocò un incidente stradale nel quale è rimasto seriamente ferito un 23enne motociclista riminese e la sua fidanzata. A finire nei guai è stato un 45enne di Ravenna che, adesso, dovrà rispondere di lesioni stradali gravi. Secondo quanto emerso l'incidente era avvenuto sul passo del Muraglione dove erano rimaste coinvolte due moto di grossa cilindrata. Da quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di San Godenzo, che sono risaliti alla dinamica grazie anche a un filmato di una dashcam montata sul casco del passeggero di uno dei due motocicli coinvolti, il 45enne era in sella a una Bmw con la propria compagna sul sellino posteriore e dopo una sosta al bar del passo erano ripartiti non accorgendosi dell'arrivo di una Yamaha guidata dal riminese e con la fidanzata dietro. Nell'impatto è stato il 23enne ad avere la peggio: elitrasportato all’ospedale di Careggi dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata, seppur non in pericolo di vita, per numerose fratture ed un versamento polmonare. Il centauro della Bmw, nonostante fosse anche lui finito a terra, riportando lesioni giudicate guaribili in 30 giorni così come per la passeggere della Yamaha, è stato deferito per lesioni stradali gravi.