All'arrivo del trenino turistico giovane ciclista cade e batte la testa

Grave incidente mercoledì mattina a Miramare, poco dopo le 10.30, in via Marconi all'incrocio con via Sabaudia, davanti alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Una ragazza di circa 26 anni stava procedendo sulla strada contro mano in sella alla sua bicicletta (in direzione Rimini) e in senso opposto, direzione Riccione, è arrivato il trenino turistico che, secondo alcuni testimoni, avrebbe provocato la caduta della ragazza. La giovane ha battuto la testa e ha perso molto sangue.

Il guidatore del trenino non si sarebbe accorto dell'impatto e ha proseguito la sua corsa. La ragazza è stata soccorsa dai passanti che hanno chiamato il 118, intervenuto subito con ambulanza e auto medicalizzata. Vista la gravità delle ferite è stato fatto intervenire l'elicottero da Ravenna e la giovane è stata portata al all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi e ricostruire le dinamiche dell'incidente. la strada è stata chiusa.