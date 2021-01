Dramma sulla strada, pedone investito e ucciso

Tragedia domenica pomeriggio in via Solarolo, nella zona di Rimini nord, vicino all'uscita dell'autostrada. Sono le 17.15, quando una donna 51enne che stava camminando lungo in ciglio della strada insieme a un'amica, nella corsia in direzione nord, è stata colpita da un'auto, una Dacia Sandero. Da una prima ricostruzione pare che il veicolo sia arrivato alle spalle della vittima che abitava poco distante dal luogo dell'incidente con il guidatore che, a causa della strada non illuminata, non si è accorto del pedone. L'auto ha centrato la donna con la parte destra el muso e, dopo averla caricata sul parabrezza, la signora è stata scaraventata nel fossato al lato della carreggiata ed è morta sul colpo. E' scattato l'allarme e, sul posto, è accorso il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata ma nonostante tutti gli sforzi dei sanitari il cuore della donna non è ripartito e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. In via Solarolo, per i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinimanica, è intervenuta la polizia Municipale che ha chiuso parte della carreggiata.