Auto impazzita piomba su un gruppo di turisti

Minuti di paura martedì pomeriggio a Rimini, nella zona mare. In viale Regina Elena, all'incrocio con via Bergamo, intorno alle 17.15, un'auto Chevrolet Aveo ha centrato un gruppo quattro persone. Alla guida della macchina c'era un'anziana che procedeva in direzione di Rimini e, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, la conducente ha invaso la corsia di sinistra.

L'auto ha così centrato il gruppo che si trovava davanti al ristorante Lo Zodiaco. Una delle persone è rimasta schiacciata contro una macchina in sosta. E' inoltre rimasto coinvolto nell'incidente anche uno scooter. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, l'auto medicalizzata e l'elicottero da Ravenna, oltre ai Vigili del fuoco.

Viale Regina Elena è stato chiuso in entrambe le direzioni dalla Polizia municipale per i rilievi e permettere i soccorsi.

