Ciclista investito da un furgone: trasportato con l'eliambulanza al Bufalini

Grave incidente martedì, intorno alle 12.15, sulla strada Consolare per San Marino, all'altezza dell'attività Meteor viaggi. Un ciclista è stato investito da un furgone di un corriere. L'autista stava facendo retromarcia per immettersi sulla Consolare e ha centrato il ciclista, un uomo del '62, che procedeva in direzione Rimini.

Immediato l'intervento del personale del 118 con l'ambulanza e l'automedicalizzata. I sanitari, viste le condizioni critiche del ciclista hanno allertato l'elicottero e ha attesto il ferito al pronto soccorso di Rimini, dove è avvenuto il trasbordo dall'ambulanza all'elicottero per essere trasportato poi all'ospedale Bufalini di Cesena. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio della Polizia Stradale.