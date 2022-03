Incidente stradale mortale, assolto l'automobilista coinvolto nel sinistro

Si è concluso con una assoluzione il processo che vedeva un automobilista 60enne, residente a Savignano sul Rubicone, imputato di omicidio stradale per un sinistro avvenuto il 30 agosto 2019 a Rimini a seguito del quale era deceduto il cliclista 80enne Terzo Manuzzi. L'incidente si era verificato nella rotatoria sotto al cavalcavia della Marecchiese quando l'Opel Astra, guidata dal 60enne aveva colpito l'anziano ciclista che era rovinato a terra. Soccorso dal personale del 118, a causa delle gravi condizioni del ferito era stato fatto inervenire anche l'elicottero da Ravenna con Manuzzi che, dopo essere stato stabilizzato, era stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. L'80enne, che versava in condizioni estremamente critiche, era rimasto ricoverato in rianimazione per una settimana prima che il suo cuore smettesse di battere. Difeso dall'avvocatessa Paola Mengozzi, nella mattinata di lunedì il giudice monocratico del Tribunale di Rimini ha ritenuto come il fatto non costituisse reato e ha assolto l'automobilista. All'epoca dei fatti, nella ricostruzione del sinistro fatta dalla Polizia Stradale, la responsabilità era stata addebitata al guidatore. Nel corso del dibattimento, tuttavia, è emerso come il 60enne al volante dell'Astra fosse fermo all'interno della rotatoria a causa del traffico e, appena ripartito, il ciclista era sbucato all'improvviso da dietro a una siepe che impediva la visuale al guidatore. Una tesi che, in aula, è stata confermata da un testimone oculare e che ha fatto propendere il giudice per l'assoluzione.