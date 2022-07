Auto nel fosso con a bordo una donna deceduta, ritrovata da alcuni passanti 14 ore dopo l'incidente

Muore a bordo della sua auto, uscita di strada, e se ne accorgono solo dopo molte ore casualmente alcuni passanti. Tragedia a San Giovanni in Marignano, nella strada che porta a Tavullia. La scoperta dell’auto finita nel greto del fiume Tavollo, in un punto dove è presente della vegetazione, è avvenuta solamente attorno alle 18,30 di lunedì (25 luglio), ma l’incidente sarebbe avvenuto molte ore prima nel cuore della notte, attorno alle 4,30, come ricostruito dalle forze dell’ordine dopo aver visionato alcune immagini dal sistema di videosorveglianza di una casa nelle vicinanze. A perdere la vita una ragazza, di cui al momento non si conoscono le generalità: probabilmente potrebbe essersi trattato di un malore. La donna ha perso il controllo dell’auto ed è volata fuori strada. Sul posto sono intervenuti personale del 118, Vigili del fuoco e Carabinieri.

Notizia in aggiornamento