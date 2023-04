Auto si ribalta, donna ferita nell'impatto. "Quell'incrocio è maledetto, abbiamo paura e nessuno fa nulla"

“Fate qualcosa per quell’incrocio. E’ davvero pericoloso”. A scrivere alla redazione di RiminiToday è un cittadino a seguito dell’ennesimo incidente avvenuto nella giornata di Pasquetta. L’incrocio interessato è quello tra via Santa Cristina e via Carpi, dove nella tarda mattinata di lunedì (10 aprile) si sono scontrate una Renault e una Audi. Ad avere la peggio la donna alla guida della Renault che è stata trasferita, non in gravi condizioni, all’ospedale Infermi di Rimini. Sul posto oltre alla Polizia locale, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, per estrarre la donna dopo che l’auto era finita capovolta. Sul tema ora i residenti della zona chiedono di assumere dei provvedimenti, perché non è il primo incidente che si registra all’incrocio che viene definito come “maledetto”.

“Troppi incidenti, troppi feriti, troppe macchine distrutte – lamenta un cittadino -. In quel tratto di strada in via Santa Cristina le auto e le moto vanno troppo veloci. Sarà che la cosa mi tocca particolarmente visto che la prima settimana in cui abitavo nel borgo, a ridosso dell’incrocio nel 2019, un pirata mi ha investito il cane senza neanche fermarsi. La Provincia non provvede a realizzare nessun tipo di precauzione: dossi, autovelox, una rotonda. Non c’è nulla. Ma è necessario fare qualcosa e trovare delle soluzioni”.