Auto si ribalta sul rettilineo del lungomare, tre feriti lievi trasportati in ospedale

Grosso spavento nella mattinata di martedì (2 gennaio) per un incidente che si è verificato a Riccione, in via D’Annunzio, poco distante dal ristorante Maresca. Un’auto, Fiat 500L, con a bordo cinque persone, si è rovesciata lungo la strada. Secondo le prime informazioni, la dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, due auto si sarebbero toccate in fase di sorpasso in direzione Rimini e la Fiat 500L sarebbe poi finita contro un palo per poi rovesciarsi. Spavento per le cinque persone a bordo, tre sono risultate lievemente ferite, tutti in codice uno trasportate all’ospedale di Riccione. La seconda auto rimasta coinvolta è una Peugeot 2008. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale di Riccione, intervento anche dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’automobile.