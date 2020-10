Auto si ribalta nello schianto contro un mezzo in sosta, 3 feriti tra cui un bambino piccolo

Tremenda carambola, nel pomeriggio di mercoledì, in viale Tripoli a Rimini con una Renault Modus che si è cappottata dopo l'impatto con una Mercedes Classe A. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone, tra cui un bambino piccolo. Da una prima ricostruzione del sinistro pare che la Modus, che procedeva in direzione monte, arrivata all'incrocio con via delle Officine sia andata ad impattare contro la Mercedes che si trovava parcheggiata sulla destra. Nello scontro la Renault si è cappottata terminando la carambola rimanendo piegata sul fianco sinistro.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze e l'auto medicalizzata, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il bambino che viaggiava sulla Modus assicurato al seggiolino di sicurezza per poi affidarlo alle cure dei sanitari che sono partiti a sirene spiegate alla volta del pronto soccorso. Nell'impatto sono rimaste ferite altre due persone, un uomo e una donna, che hanno riportato lesioni di media gravità. Per permettere i soccorsi viale Tripoli è stata chiusa in entrambe le direzioni dalla polizia Municipale che ha provveduto a deviare il traffico con pesanti ripercussioni sulla circolazione cittadina. Saranno gli agenti dell'infortunistica a dover ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.