Auto travolge due ciclisti lungo la Marecchiese, bilancio terribile: un morto e un ferito grave

La strada Marecchiese, sul territorio di Novafeltria, torna a essere teatro di un gravissimo incidente stradale. In località le Porte, attorno alle 18,30 di sabato (6 luglio), un’autovettura è piombata e ha travolto due uomini in bicicletta. Il bilancio è terribile: uno dei due ciclisti è deceduto sul colpo, mentre il secondo è rimasto ferito gravemente agli arti inferiori, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una primissima ricostruzione l’autovettura avrebbe colpito frontalmente la coppia di biker, si ipotizza la perdita di controllo del mezzo e la successiva invasione dell’altra corsia di marcia. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri di Novafeltria, che hanno chiamato i soccorsi: appena gli uomini del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente hanno cercato di rianimare il ciclista rimasto coinvolto più gravemente nello scontro, ma non c’è stato nulla da fare. E’ stato richiesto poi l’intervento dell’elisoccorso, per il trasporto in ospedale del secondo ferito che è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Si dovrebbe trattare di due uomini italiani, i Carabinieri sono al lavoro per risalire alle generalità, in quanto entrambi non erano in possesso di documenti e si sta cercando di risalire all’identità attraverso i telefoni cellulari.