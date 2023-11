Automobilista ubriaca si schianta contro le centraline telefoniche, telefoni muti e internet ko

Un vero e proprio disastro quello provocato da una 24enne che, ubriaca al volante di una Panda, ha perso il controllo dell'utilitaria andando a sbattere contro delle centraline telefoniche provocando il blackout di telefoni e internet. Il sinistro è avvenuto a Riccione nella notte tra martedì e mercoledì quando, in viale Ceccarini, la ragazza ha centrato in pieno gli armadietti che contengono i cavi delle connessioni. Dopo averli abbattuti, la giovane ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. Solo dopo alcune ore la 24enne è incappata in un posto di controllo della Polizia Stradale con gli agenti che si sono resi immediatamente conto che la Panda presentava i segni di un incidente recente e, in poco tempo, hanno ricostruito quanto era accaduto in viale Ceccarini. Sottoposta all'etilometro, la ragazza ha fatto segnare un tasso alcolemico di 1.73 g/l che gli è valso il ritiro della patente, la denuncia a piede libero e il sequestro dell'auto.