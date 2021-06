Automobilista ubriaco provoca uno scontro frontale alla rotatoria

Domenica pomeriggio San Mauro Pascoli è stata teatro di un rocambolesco incidente avvenuto intorno alle 16. Nel dettaglio il sinistro si è verificato all'altezza della rotonda di Villa Torlonia, coinvolta una Golf con 3 persone marocchine a bordo. Il conducente, un 35enne residente a Rimini, all'uscita dalla rotatoria, ha in pratica invaso il senso di marcia opposto provocando un violento scontro frontale con una Citroen che proveniva proprio in quel momento dalla direzione opposta.

Nella carambola coinvolta anche una Renault che viaggiava dietro la Citroen, e ha tamponato le prime due auto incidentate. Sul posto si è precipitata la Polizia locale di San Mauro, che ha accertato che in tutto erano 6 le persone coinvolte nel sinistro. All'arrivo della pattuglia è emerso che un passeggero si era dileguato, mentre il conducente è stato rintracciato dopo aver riferito di essere andato in un bar a rifocillarsi. In pratica la Polizia locale sammaurese si è resa subito conto che ci fossero delle situazioni di guida in stato di ebbrezza.

E' arrivata di rinforzo una pattuglia della Polizia locale Unione Rubicone e Mare, e a distanza di circa 30 minuti il test alcolico sul 35enne marocchino, alla guida della Golf, ha fatto registrare un tasso alcolico superiore all'1,5 g/l. Il 35enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, in più è scattato il ritiro della patente oltre al sequestro dell'auto. Ingenti i danni alle vetture, ma non si sono registrati feriti di seria entità.