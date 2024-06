"Brucia" lo stop, abbatte una cancellata e si schianta contro il muro di una casa

Paurosa carambola nella mattinata di mercoledì, a Rimini, con un automobilista che è andato a schiantarsi contro il muro di un'abitazione e, per le lesioni riportate, è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Il sinistro si è verificato intorno alle 9 all'incrocio tra le vie Bilancioni e Di Mezzo quando, dai primi riscontri, un ragazzo 33enne al volante di una Fiat Punto stava percorrendo via Bilancioni. Per cause ancora al vaglio della Municipale, il guidatore avrebbe "bruciato" lo stop e a velocità sostenuta ha attraversato l'intersezione. Dopo aver sfiorato un'Audi station wagon parcheggiata lungo la strada, l'utilitaria ha abbattuto la cancellata di un'abitazione e ha terminato la sua corsa andando a schiantarsi contro il muro della villetta.

E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto l'ambulanza e l'auto medicalizzata, oltre al personale dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza la Punto. Il 33enne, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, a causa delle serie lesioni riportate è stato trasferito in codice rosso nel nosocomio cesenate. Sono in corso gli accertamenti da parte della Municipale per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.