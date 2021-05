Brutto schianto all'incrocio: ciclista gravissimo in ospedale

Brutto incidente nel pomeriggio di sabato in zona Celle di Rimini. Un 50enne stava andando in bicicletta quando, giunto all'incrocio tra via Zangheri e via Maestri del lavoro, è stato travolto da un'auto. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia locale di Rimini, che cercherà di capire come siano andate le cose. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.