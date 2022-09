Caccia al pirata della strada, per bloccarlo pattuglia della Municipale provoca un incidente

Rocambolesco incidente, nella tarda mattinata di martedì, nel tratto riminese della via Emilia poco prima dell'incrocio con viale Italia innescato da una pattuglia della polizia Municipale. Secondo una prima ricostruzione l'auto di servizio della Locale stava procedendo in direzione della Statale Adriatica quando, poco prima dell'intersezione che porta allo stadio del baseball, gli agenti avrebbero visto un veicolo che li precedeva compiere una pericolosa e soprattutto vietata inversione a U. Deciso a bloccare il pirata per multarlo, anche il personale della Locale si è buttato con la propria Lancia tutto a sinistra ma in quel momento alle loro spalle sulla corsia di sorpasso stava arrivando una Mini guidata da un 70enne. L'uomo non ha avuto il tempo di reagire alla manovra della Municipale ed è andato a schiantarsi contro la fiancata della pattuglia con entrambi i mezzi che sono rimasti fermi a cavallo delle quattro corsie. Sia il conducente della Mini che gli agenti a bordo della Lancia sono rimasti illesi ed è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato per i rilievi di rito. A causa della posizione in cui si sono fermati i mezzi coinvolti nel sinistro si sono verificate pesanti ripercussioni al traffico.