Cade con la Vespa e si infilza la gamba con la pedalina di avviamento

Rovinosa caduta per uno scooterista che, nella carambola, si è infilzato una gamba bella pedalina di accensione del mezzo. L'incidente si è verificato poco dopo le 18 a Santarcangelo, in via Costa nei pressi de "La Fornace", quando l'uomo ha perso il controllo della sua Vespa per cause ancora in via di accertamento. Nella caduto lo scooterista è volato sull'asfalto venendo travolto dal due ruote la cui pedalina ha infilzato la gamba del ferito. E' scattato l'allarme e, sul posto, oltre ai sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare l'arto. L'uomo, rimasto sempre cosciente, è stato poi trasportato in ospedale a Cesena.