Camion carico di fieno si ribalta, traffico in tilt sulla Marecchiese

L'ora di pranzo si è trasformata in un calvario per gli automobilisti che transitavano sulla Marecchiese col traffico che è andato in tilt a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30 alla rotatorio che si trova all'inizio di Villa Verucchio dove il conducente del camion che trasportava delle balle di fieno ha perso il controllo nell'affrontare la curva ribaltandosi e perdendo il carico lungo la strada. Per permettere i soccorsi si è resa necessaria la chiusura della Sp258 col traffico che è stato deviato sulla circonvallazione di Corpolò. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo pesante e il personale dell'Anas per ripulire la strada.